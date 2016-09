JOSE BERECIARTUA, DE CAME

De los discursos que se escucharon el domingo en la Rural, emitidos desde el palco oficial, en representación de CAME se refirió a los presentes el bolivarense José Bereciartúa, quien ocupa la secretaría general de esa entidad. “Es una alegría estar una vez más en su casa (refiriéndose a Fernando Criado, presidente en ejercicio de la Sociedad Rural), que hemos visitado varias veces, si bien hoy estoy representando a una entidad del comercio y de la industria, como hombre de campo y de familia de campo me llena de orgullo. Y en el final al presidente de la Cámara Comercial, que es mi anfitrión y el anfitrión de Leonardo Tasca, el secretario ejecutivo de FEBA, quien junto con toda su comisión directiva y sus asociados tuvo la cortesía de invitarnos una vez más a este acto de inauguración que es un ejemplo en todo el país, el hecho de que un fin de semana el sector comercial e industrial y al fin de semana siguiente el sector agropecuario inauguren esta bella Exposición Rural”.

Bereciartúa agregó que “como muchos de ustedes y del pueblo de Bolívar no me deben conocer, me parece importante hacer una aclaración acerca de dos elementos que me conmovieron del discurso de Juan Emilio Colombo. CAME es hoy la entidad empresaria más grande de la Argentina, tengo la alegría de haber sido elegido secretario general, recorrer el país constantemente y percibir el pulso de la producción nacional en todo momento. En ese arco de 1.540 cámaras que conforman CAME en todos los rincones de la Argentina, la Cámara Comercial e Industrial de Bolívar tiene un claro rol protagónico, y esto no lo digo como bolivarense, lo digo porque se percibe en esta ciudad el protagonismo que tiene la Cámara junto a la Sociedad Rural en el día a día de la comunidad”.

El también bolivarense acotó: “Pero recién la valentía de Juan Emilio Colombo planteando la problemática del sector industrial y del sector comercial a muy pocos meses de haberse iniciado un nuevo gobierno, me parece importante, hecha de manera constructiva, dialoguista, venimos de un país que había roto todos los códigos del diálogo y plantearlo de esa manera teniendo en cuenta la altísima representación política, que es otros elemento muy agradable de esta muestra, que se había perdido, me parece muy importante. El país está viviendo momento en los que se han tomado decisiones muy fuertes, pero todavía hay muchos temas por resolver y hay situaciones para el comercio y para la industria que son muy importantes de resolver todavía, concretamente al lado de grandes decisiones positivas que se han tomado, me parece que la mención a la problemática de la energía es central, no ya para la injusticia de Buenos Aires y el gran Buenos Aires abonando aranceles bajísimos de luz y gas; pero sí pensar en aquellos talleres industriales que necesitan tener aumentos progresivos para poder seguir sosteniendo empleo mientras se reconstruye la matriz energética, por eso la mención de Juan Emilio me parece muy importante”.

Bereciartúa aseguró que “en el país se han tomado decisiones importantes, posiblemente todos pensamos en el cepo, en las retenciones o en el acuerdo con los buitres; pero me quiero referir a una bien sectorial, es a la fantástica Ley Pyme propuesta por el Poder Ejecutivo nacional y votada por unanimidad por las dos Cámaras, Ley que tiene en su artículo 16 una gran asignatura pendiente para las provincias y los municipios: los obliga a adherir a esta Ley para garantizar estabilidad fiscal para la pequeña y mediana empresa, este constante reclamo como el que recién hizo el presidente de la Cámara en cuanto a la problemática fiscal y que a veces en la angustia de los municipios por resolver alguna cuestión presupuestaria se modifica el escenario fiscal, esperemos que todos los municipios y las provincias del país adhieran a la Ley Pyme para garantizar estabilidad fiscal y permitan a quienes generan la riqueza del país tener tranquilidad en el planteo impositivo que se les hace”.

Bereciartúa no quiso olvidarse de su padre: “El segundo elemento que me emocionó del discurso de Colombo, obviamente, fue la mención a mi padre, y no puedo dejar de hacer mención a eso porque ustedes saben que me fui de muy chico de Bolívar; pero mantuve constante vínculo con la ciudad. Así como yo he sido inmigrante en el gran Buenos Aires, mi padre fue un inmigrante en Bolívar, no era nacido acá, y cuando él eligió en 1957 afincarse en Bolívar, lo hizo con el mismo criterio que había definido el gobernador Carlos Casares cuando cumplió la consigna del gobierno nacional de fundar este pueblo, diciendo que estaba destinado a ser un pueblo progresista en una zona muy fértil y fecunda. Lo que vio Félix Bereciartúa en ese momento para decidir desarrollar su familia en esta ciudad fue ese progresismo. Les aseguro que si bien me he ido chico de Bolívar, lo que nos llevamos todos de acá es esa maravilla que es este pueblo, una de las ciudades más lindas de la Argentina y que en todos los momentos levantamos la bandera de Bolívar con alegría porque la sentimos en el corazón y con mucho cariño”.

Continuando con el recuerdo de Félix A., José se metió en la faz política de su padre: “En esos seis años que él fue intendente de Bolívar, en mi casa se hablaba de las obras todo el tiempo y conozco el detalle de las mismas, en esa lista de obras están los desagües, el acceso que tenemos aquí detrás, la terminal de ómnibus, los barrios, el hospital, me encargué de agradecerle al intendente Bucca cómo fue arropado mi padre antes de fallecer porque allí fue mimado y tratado con mucho cariño. Todas esas obras se hicieron en épocas muy duras de la Argentina, le dieron a él la jerarquía y el afecto social de transformarse en un hombre de consulta de peronistas, radicales, vecinalistas, luego la gente del Pro. Siento ese cariño cada vez que estoy en Bolívar y siento la energía que transmite esta ciudad, por eso estas dos sensaciones especiales que recién planteaba, la alegría de acompañarlos hoy aquí en nombre de las 1.544 Cámaras de CAME, en nombre de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires, y decirles que tienen en nosotros amigos que sentimos que la energía que hoy transmite esta exposición es la energía que tiene Bolívar. Viva Bolívar y viva la Argentina. Muchas gracias”.